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Giriş Tarihi: 18.5.2023

‘Üvey Anne’ ekibi okuma provasında buluştu

atv’nin haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanan yeni dizisi ‘Üvey Anne’nin oyuncuları okuma provası için bir araya geldi

‘Üvey Anne’ ekibi okuma provasında buluştu
Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği, hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan atv'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Üvey Anne', dizi severleri ekrana kilitleyecek. Haziran ayında ekrana gelmeye hazırlanan 'Üvey Anne'nin oyuncuları, çekimler öncesi okuma provası için bir araya geldi. Muğla'da kurulacak set öncesi buluşan oyuncular, keyifli bir projeye imza atacaklarını söyledi. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor.



Dizinin oyuncu kadrosunda; Hazal Filiz Küçükköse, Kutsi, Aslı Tandoğan, Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç, Ayşen İnci, Mihriban Er, İbrahim Şahin, Bengü Balta, Nehir Gökdemir, Doruk Öztürk, Ali Yerlikaya, Ecenaz Üçer, Yasemin Nil Yılmaz, Duygu Erokan, Göker Ersivri, Deniz Hiracan, Selinda Nur Keküllüoğlu gibi başarılı oyuncular ile çocuk oyuncu Emir Kaan Özkan yer alıyor.
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‘Üvey Anne’ ekibi okuma provasında buluştu
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