‘Uzaktan konuşmak kolay kimseyi kınamayın’

Bir süre önce Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, büyük deprem felaketinin ardından gündelik paylaşımlar yapanlara isyan etti. Ünlü oyuncu, "Yırttınız kendinizi normal de normal diye. Komşunun evinden cenaze çıktığında TV açılmayan evlerde büyüdük. Yok onun acıyı ifade şekli başkaymış da bilmem ne. Sahte hüznünüze kılıf uydurmayın.Durun ya durun" dedi. Korel'in açıklamalarına Demet Akalın'dan cevap geldi. Afetin ilk gününden beri depremzedelere yardım toplayan Akalın, şöyle konuştu: "Keşke daha çok para kazansam da yardımlarımı gözlerimle yapsam. Yaptığımız evlere bir tane 2. el eşya koymadık. İçinde olmadan uzaklardan konuşmak ne kolay. Kimseyi kınamayın."