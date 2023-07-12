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Giriş Tarihi: 13.7.2023

‘Uzi sitem etmekte bence çok haklı’

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
‘Uzi sitem etmekte bence çok haklı’
Sinan Akçıl, önceki gün 'Piyanist 3' albümünde yer alan 'Yalanlarla Kandır' şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçti. Akçıl, "Bu kadar eğlenceli bir şarkı uzun süredir yapmadım. Bir pop star klibi diyebilirim" dedi. Akçıl, Mustafa Sandal ve rap'çi Uzi arasında yaşanan tartışmayla ilgili de konuştu.



Geçtiğimiz günlerde Uzi, Ağrı'da yapılan etkinliğin finalinde kendisinin yerine Mustafa Sandal'ın çıkacağını öğrenince konsere gitmekten vazgeçmişti. Akçıl bu konu hakkında "Uzi sitem etmekten haklı, ya ayrı ayrı günlerde çıkacaklardı ya da en son sahneyi Uzi'ye bırakacaklardı. Kuşakların birbirini hazmetmesi lazım. Saygı tabii ki önemli, ben de Mustafa Sandal'a saygı duyuyorum. Uzi de sahneye en son çıkmak isteyebilir. Bu normal" diyerek rap'çiye destek verdi.
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‘Uzi sitem etmekte bence çok haklı’
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