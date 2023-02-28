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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Merve Boluğur: Uzun saç bana varoş geliyor

Uzun olan saçlarını kısa kestiren oyuncu Merve Boluğur, "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. Kısa saç çok daha modern ve dinamik" dedi

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Merve Boluğur: Uzun saç bana varoş geliyor
Oyuncu Merve Boluğur, köpeğiyle birlikte önceki gün Bebek'teydi. Deprem sonrası Hatay'a giden Boluğur, "Büyük bir felaket geçirdik. İnsanlık görevimi yaptım. Orada arkadaşlarımla birlikte vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Benim de bir arkadaşım enkaz altındaydı. Onu kurtaramadık maalesef vefat etti" dedi.



Uzun olan saçlarını kısa kestiren Boluğur'un yeni imajıyla ilgili yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı: "Uzun saç bana varoş gelmeye başladı. Sıkıldım yani. Artık sevmiyorum. Kısa saç çok daha modern ve dinamik geliyor. Yeniliği de seviyorum."
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Merve Boluğur: Uzun saç bana varoş geliyor
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