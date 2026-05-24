Uzunlar’dan kemençe resitali

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla; Kırklareli Valiliği, Kırklareli Belediyesi ve ilgili kurumların işbirliğiyle düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni ile 32. Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür, Sanat ve Kakava Festivali, bu yıl ilk kez aynı çatı altında gerçekleştiriliyor. Festival kapsamında Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar konser verdi. Uzunlar, horondan oyun havalarına varan geniş repertuvarı ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman hayranlarının yanına giderek şarkılarını birlikte söyleyen Uzunlar, kemençe resitaliyle de kalabalığı coşturdu.