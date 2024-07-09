‘Vatan Uğruna’ sahnede olacaklar

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları, 15 Temmuz'da Atatürk Kültür Merkezi'nde' Vatan Uğruna' adlı bir konser verecek. Topraklarımızın yetiştirdiği ve dünyada vatan kavramı üzerine müzik yazmış bestecilerin eserleri eşliğindeki konserde Fuat Kılıç Aslan, Eda Buharalı, Şahin Dedemen, Esen Demirci, Salih Necdet Coşkun, Merve Türkmen, Banu Kara, Yiğit Aytek Gültekin, Ali Ulusoy, Sercan Danışman ve Efe Gerdanoğlu sahnede olacak. Etkinlikte Adnan Saygun, Muammmer Sun, Mozart, George Friedrich Händel ve Jean-Baptiste Lully'nin eserleri de seslendirilecek.