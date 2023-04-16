Vekillik önemli değil biz bu tablonun aşığıyız

Daha önce AK Parti'den milletvekili olabilmek için 4 kez aday adayı olan İbrahim Tatlıses, beşinci denemesinde de Şanlıurfa'dan aday gösterilmedi. Tatlıses, sosyal medyada AK Parti'den milletvekili olmamasıyla ilgili yorumlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraber fotoğrafını koyarak cevap verdi: "Biz bu tablonun aşıklısıyız, başka bir şey beni ilgilendirmiyor. Ben milletvekili olmuşum olmamışım problem değil. Benim her zaman Sayın Cumhurbaşkanımın yanında bir koltuğum vardır, bu da böyle biline..."