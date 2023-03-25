Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu sahur programında yaşadığımız deprem felaketinde duyarsız videolar çekip paylaşan gençlerle ilgili konuştu. Hatipoğlu, "İnsanoğlu şeytanı geçti... Göçükte kurtulmayı bekleyen insanlarımız varken birkaç genç, ıslık çalıp kimse var mı diyerek kahkahalar atıp videolar çekti... Bunlar nerede yetişti, anne babaları bunlara hiç mi anlatmadı, ölümle kalım arasında kalan insanlarla nasıl alay edebiliyorsunuz? Siz vicdanın sesini kıstınız..." dedi.Ayrıca "Trafik kurallarına uymamak, küfür etmek, sosyal medyada yalan paylaşımlar yapmak, kul hakkı yemek gibi olaylar orucu bozar mı?" soruları üzerine Hatipoğlu, "Orucu neyin bozduğu belli; yeme içme ve eşler arasında cinsel münasebet... Bunları artık çocuklarda biliyor. Küfredenin orucunun sevabı yoktur, oruç bozmak başka bir şey... Orucun bozulması farklı bir olay ibadetten getiri olmaz o ayrı bir şey... Müslüman kul hakkı yemez, insanları küçümsemez, trafik kurallarını çiğnemez, küfretmez, sosyal medyada yalan söylemez, haram yemez, iftira atmaz bunlar her zaman olması gereken şeyler" diye cevap verdi.