Vizyon için gün sayıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan 'Aşkın Dünkü Çocukları' filmi, 31 Ocak'ta izleyiciyle buluşuyor. Yerel detaylarla bezeli bu film, yalnızca bir kentin hikayesi değil, herkesin yüreğine dokunacak evrensel bir anlatım sunuyor. Karadeniz mutfağının ünlü tatlarının yer aldığı filmde Ünye'nin özel lezzetleri gözler önüne seriliyor. 'Aşkın Dünkü Çocukları', izleyiciye bir zaman yolculuğu da vadediyor. Nostaljik öğelerin yer aldığı film seyircileri kendi çocukluklarına doğru bir serüvene çıkaracak. Usta isimler ile genç yetenekleri bir araya getiren filmin kadrosunda Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora, Burak Can, Nehir Gökdemir, Bilge Şen, Ümit Çırak, Ali Düşenkalkar, Goncagül Sunar, Mustafa Kırantepe, Meral Çetinkaya, Yıldıray Şahinler, Mustafa Şimşek, Elif İskender, Jessica May gibi oyuncular yer alıyor.