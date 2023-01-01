Vur patlasın çal oynasın bir yılbaşı

Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası yeni yılda Mısır Sharm El Sheikh'te konser verdi. Orkestra; Fransız şansonları, İtalyan aryalar, napolitenler, tangolar ve kendi hit parçalarıyla dünyanın her yerinden gelen misafirlere unutulmaz bir yılbaşı yaşattı.Popçu Edis, yılbaşı gecesi unutulmaz bir şova imza attı. Edis, 60 dansçının eşlik ettiği videosuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Edis, ilk kez gerçekleştirilen bir prodüksiyonla sahneye uçarak indi ve milyonları coşturdu. Popçu, sahne şovunda 'Benim Ol' ve 'Martılar' şarkılarını seslendirdi.Türk pop müziğinin güçlü sesi Gökhan Tepe, İstanbul'da bir otelde verdiği yeni yıl konserinde 'Aşık', 'Yürü Yüreğim', 'Vur', 'Teşekkür Ederim' gibi hitleriyle unutulmaz anlar yaşattı. Tepe iki buçuk saat sahnede kaldı.Yılbaşı gecesi Sarıkamış'ta sevenleriyle buluşan Bengü, şıklığıyla da göz kamaştırdı. Gecede, üzerindeki taşların üretimi 20 gün süren kırmızı bir kıyafet giyen Bengü, 2023'ü hayranları ve kendisini izlemeye gelen eşi Selim Selimoğlu'yla kutladı.Popçu Merve Özbey, yılbaşı gecesi Bahçelievler'de bir otelde sahnedeydi. Özbey misafirlerinin yeni yılını, "Sevdiklerinizle beraber her şeyden önce sağlıklı sonra mutlu, huzurlu ve eğlenceli bir yıl olsun" sözleriyle kutladı.Hande Ünsal, Uludağ'da sahneye çıktı. Siyah saten elbisesiyle konsere başlayan Ünsal, "Ben kendi adıma 2023'ten aşk diliyorum. 2023'te aşkı arayan herkes aradığını bulsun. Herkes için sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir sene olsun" dedi.Pendik'te bir otelde konser veren Funda Arar, beyaz, taşlarla süslü elbisesiyle sevenlerini büyüledi. Arar, "2023 sevgi dolu bir yıl olsun" temennisinde bulundu.Uludağ'da konser veren Betül Demir, gecede giydiği siyah tül detaylı kostümüyle ilgili, ''Normalde yeni yıla rengarenk kıyafetlerle girmeyi tercih ederim ancak bu yıl üzücü oldu. Birçok madencimizi kaybettik. Birçok şehit verdik. 2022'nin kalplerimizde bıraktığı derin izler kolay silinmeyecek" dedi.Yeni yıl gecesi Adana'da sahneye çıkan Atiye, kendisine eşlik eden iki dansçısı ve çoğunluğu kadınlardan oluşan müzisyenleri ile hem görsel hem de işitsel olarak eğlenceli bir şov sergiledi. Atiye, "Çok umutluyum. Yeni heyecanlar içindeyim. Güzel bir başlangıç yapacağız" dedi.Maslak'ta bir mekanda konser veren Hülya Avşar, saatler 24.00'e yaklaştığında sahnedeki yerini aldı. Yeni yıldan sağlık, huzur, mutluluk, barış dileyerek şarkılarını seslendiren sanatçı, "Yeni yıla benimle girenler çok şanslı" dedi.6 haftadırİstanbul'da bir mekanda sahneye çıkan İrem Derici, yılın son konserini de İstanbul'da verdi. Gecede şarkıları kadar esprileriyle de alkış alan Derici, "Duygusal kadınım. Şen şakrak görünsem de dışı sizi içi beni yakar... Yalnızlığı seviyorum. Ama bir gün seviyorum, iki gün seviyorum, üçüncü gün biri olsun istiyorum. Kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim'' dedi.2023'ü Girne'de karşılayan Defne Samyeli, "Hayatınızda aşk var mı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Müzik aşkım var. Aylardır birkaç parça üzerinde çalışıyoruz. Şarkı seçme süreçleri zor geçiyor." Samyeli kadın sanatçıların çok konuşulan sahne kostümleriyle ilgili, "Benim için yakışması önemli.Herkesin sınırları var. Ben zaten ezelden beri dekolte giyiniyorum" dedi.Cenk Eren, yeni yıla Sapanca'da sahnede girdi. Kendisini dinlemeye gelen sevenlerinin yeni yılını kutlayan Eren, "Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve başarı getirir inşallah" temennisinde bulundu.Tuğba Özerk Amasya'da halk konserinde hayranlarıyla buluştu. Şarkıcı, şarkılarını Yavuz Selim Meydanı'nı dolduran yaklaşık 20 bin seveni ile birlikte söylerken unutulmaz bir yılbaşı coşkusu yaşattı.