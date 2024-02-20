Wilma Elles’ten ikizlerinin babasına tokat gibi cevap: Kerem hiç nafaka ödemedi ikizlere kıyafet bile almadı

Ünlü Alman oyuncu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Melih Şah Çelik ile evlendi, üçüncü kez anne oldu. İşadamı Kerem Göğüş'ten iki çocuğu olan Wilma Elles, şu sıralar nafaka krizi yaşıyor.Kerem Göğüş, Wilma Elles'in maddi durumunun kendisinden daha iyi olduğu gerekçesiyle ödediği bin 500 Euro'luk nafakanın kaldırılması ya da aksi halde 4 bin TL'ye indirilmesi için mahkemeye başvurdu. Kerem Göğüş, nafakanın Euro bazında ödendiğini ancak çocuklarının İstanbul'da yaşadığını ve harcamalarının Türk Lirası olmasının göz önünde bulundurarak karar verilmesini talep etti.Geçtiğimiz günlerde GÜNAYDIN'ın manşetten duyurduğu haber sonrası Elles, sosyal medyadan cevap verdi ve Göğüş'ün hiçbir zaman nafaka ödemediğini kaydetti.Elles; "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok. İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" dedi.