Yakarım bilirsiniz

YAZ gelince yanık teniyle akıllara ilk gelen isim olan Fedon, kendisi gibi bronz olmak isteyenler için güneş yağı çıkardı. Ünlü şarkıcı, "35 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Bana hep soruyorlardı, bu bronzluğu nasıl yaptın diye… Şöyle özetleyeyim; bronzlaşmak isteyenler, güneşten korunmak isteyenler, daha parlak bir cilde sahip olmak isteyenler için çeşit çeşit ürün hazırladık. 15 güne kadar satışa girecek. Sloganım da çok güzel; 'Yakarım bilirsin" diye konuştu. 40 yıldır sahnelerde olduğunu söyleyen Fedon, "Bugüne kadar sadece 5 albüm yaptım. Ben mükemmeliyetçi bir insanım. Bu iş için de tüm alt yapımı hazırladım ve iyiyi bulduk" dedi.