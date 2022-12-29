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Giriş Tarihi: 29.12.2022 16:59 Son Güncelleme: 29.12.2022 17:05

Yalnız Kurt'ta Altay için zor sınav!

Kadrosunda Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet) ve Göktan Oktay Göztepe (Akif) gibi isimleri barındıran Yalnız Kurt, 30 Aralık Cuma günü final bölümüyle ekrana gelecek.

Yalnız Kurt’ta Altay için zor sınav!

Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır.

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Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir. Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi…

Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir.

Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır. Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır.

Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

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Yalnız Kurt'ta Altay için zor sınav!
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