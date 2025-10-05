Aslı Turanlı, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Sonbahara uygun şık tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Turanlı, sosyal medyada sık sık konuşulmasının nedenini şöyle açıkladı: "Aşık olmayın, yalnızlığınızla mutlu olun. Keyifli ve sakin bir yaz geçirdim, ondandır herhalde." Aşkla ilgili sorulara ise samimi bir yanıt verdi: "Bilmiyorum, aşk istemiyorum dersin, o bulur. Bu işler kader." Ünlü oyuncu, formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise "Ekstra bir şey yapmıyorum. Eskiden çok spor yapardım. Yazdan çıktım, sadece dikkat ediyorum. Metabolizma meselesi" diye cevap verdi.