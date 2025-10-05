Haberler Günaydın Haberleri ‘Yalnızlığınızla mutlu olun’
Aslı Turanlı, Etiler'de bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Sonbahara uygun şık tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken Turanlı, sosyal medyada sık sık konuşulmasının nedenini şöyle açıkladı: "Aşık olmayın, yalnızlığınızla mutlu olun. Keyifli ve sakin bir yaz geçirdim, ondandır herhalde." Aşkla ilgili sorulara ise samimi bir yanıt verdi: "Bilmiyorum, aşk istemiyorum dersin, o bulur. Bu işler kader." Ünlü oyuncu, formunu nasıl koruduğu sorulduğunda ise "Ekstra bir şey yapmıyorum. Eskiden çok spor yapardım. Yazdan çıktım, sadece dikkat ediyorum. Metabolizma meselesi" diye cevap verdi.
