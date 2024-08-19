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Giriş Tarihi: 20.8.2024

Yangına müdahale bidonları ile duş alıyorlar

Fethiye’de ‘Bu kadarı da pes’ dedirten bir olay yaşanıyor. Bazı vurdumduymazlar, yangına karşı ‘İlk müdahaleyi sen yap’ sloganı ile ormanlık alana konulan su bidonları ile duş alıyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Yangına müdahale bidonları ile duş alıyorlar
MÜDAHALEYİ SEN YAP
Fethiye'deki işletmeciler, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında doğayı korumak için adım attı.




Bölgenin en güzel ve en çok ziyaret edilen koylarından Boncuklu Koyu'nun bulunduğu ormanlık alanda olası bir yangın ihtimaline karşı 'İlk Müdahaleyi Sen Yap' sloganı ile yolun sağ ve sol tarafına büyük su bidonları koyuldu.




DENİZE GİRİYORLAR
Fethiye'ye gelen tatilcilerin, akıl almaz davranışı ise herkesi şoke etti. Yol kenarlarına araçlarını park eden tatilciler, gün boyu denize girip keyif yapıyor. Günübirlikçiler, evlerine gitmeden önce de yangın söndürmek için konulan suyla duş alıyorlar. İşletmeciler ise bu durum karşısında hayrete düştüklerini belirtiyor.

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Yangına müdahale bidonları ile duş alıyorlar
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