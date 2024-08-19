Yangına müdahale bidonları ile duş alıyorlar

Fethiye'dekiişletmeciler, orman yangınlarının arttığı yaz aylarında doğayı korumak için adım attı.Bölgenin en güzel ve en çok ziyaret edilen koylarından Boncuklu Koyu'nun bulunduğu ormanlık alanda olası bir yangın ihtimaline karşı 'İlk Müdahaleyi Sen Yap' sloganı ile yolun sağ ve sol tarafına büyük su bidonları koyuldu.Fethiye'yegelen tatilcilerin, akıl almaz davranışı ise herkesi şoke etti. Yol kenarlarına araçlarını park eden tatilciler, gün boyu denize girip keyif yapıyor. Günübirlikçiler, evlerine gitmeden önce de yangın söndürmek için konulan suyla duş alıyorlar. İşletmeciler ise bu durum karşısında hayrete düştüklerini belirtiyor.