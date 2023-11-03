Yapay zekaya yasal işlem

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson, hizmetlerini tanıtmak için kendisinin izni olmadan adını ve sesinin benzerini kullandığı iddia edilen bir çevrimiçi uygulamaya karşı yasal işlem başlattı.Yapay zeka görüntü üretme uygulamasının reklamı 28 Ekim'de sosyal medyada yayımlandı.22 saniyelik reklam, Johansson'ın 2020 yapımı Black Widow'un setinde çektiği eski bir videoyla başlıyor. Ancak daha sonra Johansson'ın sesinin benzeri, yapay zeka şirketinin reklamını okuyor.Johansson'ın avukatı Kevin Yorn, konuyla ilgili "Scarlet Johansson o uygulamanın sözcüsü değildir. Bu tür şeyleri hafife almıyoruz. Bu durumlara ilişkin her zaman yaptığımız gibi, elimizdeki tüm yasal yollarla bununla mücadele edeceğiz" dedi.Öte yandan bu, bir ünlünün sesinin benzerinin rızası olmadan kullanıldığı iddia edilen ilk örnek değil. Geçen ayın başlarında Tom Hanks kendisinin yapay zeka versiyonuna işaret ederek hayranlarını "Dikkat! Benim bununla hiçbir ilgim yok" diye uyarmıştı. 10 yıl önce hayatını kaybeden Robin Williams'ın kızı Zelda da, babasının sesini yeniden oluşturmak için yapay zeka kullanılmasını kınamıştı.