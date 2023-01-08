Yaptığım her yanlışa tecrübe diye bakarım

Atv dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da rol alan Burcu Binici, geçtiğimiz günlerde bir dergiye özel açıklamalar yaptı. Eşi Tankurt Manas ile geçtiğimiz günlerde boşanan Binici, "Kendinizle ilgili en doğru kararı verdiğinizden nasıl emin oluyorsunuz?'' sorusuna, ''İlk önce hissediyorum. Altıncı hissim kuvvetli sanırım. Ama bazen de tutmuyor'' diye yanıt verdi. Bazı konularda ablasından destek aldığını da söyleyen oyuncu, ''Bir karar vermeden, ablama kesin danışırım. Ablama sormadan aldığım kararların birçoğu hep yanlış kararlar oldu. Ama yine de ablam, 'Bak yeni tecrübelerimiz oldu. Hadi yolumuza devam ediyoruz' diyerek bana hep destek oldu" diye konuştu. Binici, röportaj sonrası dergiye özel pozlar da verdi.