Yardımlar azaldı asıl görev şimdi başlıyor

Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi, Etiler'de görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde deprem bölgesine giden Sayışman, "Özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza huzurlu bir ay diliyorum. Önümüzdeki hafta için iftar sözümüz var. Bazı çadırları ziyarette bulunacağız" dedi. Yardımlara devam edeceğini belirten Sayışman "Kimse unutmasın, ilk zamanlarda herkes coşku ile yardımlarını, desteklerini yaptılar. Şimdi yardımların hızı kesildiği için biraz daha sorumluluk alma zamanı geldi. Hep birlikte atlatacağız bu süreci" dedi. Almeda Abazi ise depremin kendisini çok etkilediğini belirterek şöyle konuştu: "Hepimiz kötü şeyler atlattık. Elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Tolga ile. Ben ilk defa bugün çıktım dışarı, biraz ısrar ettiler kayınvalidem geldiği için. Sakinleştirici alıp çıktım. Bir de anne olduğum için ilk düşündüğüm şey oradaki çocuklar oldu. İstanbul'da bölgeleri araştırıyorum hangisi sağlam, nereler değil diye..."