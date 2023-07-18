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Giriş Tarihi: 19.7.2023

‘Yasak düğün’e coşkulu gala

‘Yasak düğün’e coşkulu gala
Korku filmi sevenlerin merakla beklediği serinin ikinci filmi "Mühr-ü Musallat- Yasak Düğün" filminin galası, oyuncu ve teknik ekibin katılımıyla gerçekleşti. Yapımcılar Metin Kuru, Murat Ünaloğlu ve Burhan Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleşen gala gecesine ilgi yoğun oldu. Oyuncuların tam kadro katıldığı gecede, film izleyenlerden tam not aldı. Gecede film ekibi ve oyuncular muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filmin yönetmen ve yapımcısı Metin Kuru, "Bu filmde birinciden farklı olarak korkunun dozajını yükselttik" diye konuştu.
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‘Yasak düğün’e coşkulu gala
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