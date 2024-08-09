‘Yemekleri ben yaparım dikişten de anlarım’

Cansel Elçin, market alışverişi sonrası elindeki poşetlerle Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. "Beni en doğal halimle yakaladınız" diyen oyuncu, evde eşi Tuğçe Bayat ile aralarında işleri 'kadın-erkek işi' diye ayırmadıklarını ve yemekleri kendisinin yaptığını anlattı. Babası terzi olduğu için dikişten anladığını ve eşine evde yardım ettiğini söyleyen oyuncu "Bence 'Kadın mutfakta erkek işte' durumu yanlış. O artık yeni dönemde değişti. Bir elbise dikemem, uğraşmam ama kıyafetten anlarım" diye konuştu.