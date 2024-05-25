Yeni baskısını müjdeledi

Yazar, tiyatrocu Özgür Özgülgün'ün sevilen çocuk kitabı 'Abur Cubur Adası', yeni baskısıyla raflarda yerini aldı. Okuryazar Çocuk yayınevinden çıkan kitap 20 bin baskıyla yeniden çocuk okuyucularıyla buluştu. Özgülgün'ün kaleminden, Zeynep Dağgüden'in resimlediği kitap, 6 yaş üstü kitapsever tüm okurlara hitap ediyor. Babası arkeolog olan Ali, yaz tatilini kazı alanında geçirecekti. Tatilini yaparken bilimsel bir keşfe de tanıklık edecekti. Kocaman yelken direkleri ve geniş, uzun gövdesiyle göz kamaştıran gemi batığı, liman kentin açığında araştırmacıları bekliyordu. Batık gemi, araştırmacıların olduğu kadar Ali'nin de merak ettiği bir konuydu. Kitapta; Ali bu konuyu inceleme altına alıyor.