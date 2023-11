‘Yeni evliler gibiyiz Mert’e aşkım bitmiyor’

Son filminde canlandırdığı 'Zübeyde Hanım' karakteriyle Hollywood Türk Film Ve Drama Günleri'ne davet edilen oyuncu Aslıhan Güner, önceki gün görüntülendi. Amerika ve Fransa seyahati için alışverişe çıktığını söyleyen Güner, "Eğer Zübeyde Hanım'ı bir başkası canlandırsaydı çok kıskanırdım, gurur duyacağım bir iş oldu'' dedi. Ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evliliği hakkında da konuştu: "Evlilikte 10 yılı geride bıraktık. Mert'e olan aşkım hiç bitmiyor. Sanki 2 yıllık evli gibiyim, ona doyamıyorum. 10. yıl için özel bir şey yapmadık çünkü her günümüz bu şekilde ilerliyor. Allah'a her zaman şükrediyorum ki Mert'le evlenmişim. Benim onunla geçirdiğim her anım çok özel. Onsuz hep bir yanım eksik gibi.''