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Giriş Tarihi: 17.6.2023

Yeni iş birliği davetle tanıtıldı

Yeni iş birliği davetle tanıtıldı
İŞ ve cemiyet hayatının önemli isimleri geçtiğimiz günlerde Karaca'nın davetinde buluştu. Markanın, Sarıyer Design ile yeni bir işbirliğine imza attığı yeni koleksiyonunun tanıtımına Derin Sarıyer, Aziz Sarıyer, Ebru Erberdi, Pelin Bozkurt Bilgiç, Pelin Gülşen, Ebru Çerezci gibi isimler katıldı. Doğanın geometrisinden yola çıkarak altın oran şiirselliğine ulaşan hikâyesiyle hazırlanan koleksiyon; yemek takımı, çatal-kaşıkbıçak seti, tasarım objesine dönüşebilen çerezlik, su bardağı ve kahve fincanından oluşuyor.
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Yeni iş birliği davetle tanıtıldı
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