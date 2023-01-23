Ünlü şarkıcı Funda Arar: Yeni sanatçılara tavsiyem her zaman doğal olun

Ünlü şarkıcı Funda Arar, önceki akşam Kıbrıs'ta sahneye çıktı. Arar, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Arar, "Yıllardır sadece sanatınızla ön plandasınız ve hep gündemdesiniz. Bunun sırrı nedir? Bunun için yeni sanatçılara ne gibi önerileriniz olur?" sorularına şöyle cevap verdi: "Herkes, kendine uygun bir yol çiziyor. Ben sizleri çok seviyorum. Magazin gazetecisi arkadaşlarla aram her zaman çok iyi olmuştur. Birbirimizi hiçbir zaman kırmadık ve üzmedik. Özel hayatıma dikkat etmeme zaten gerek yok. Çünkü bu benim doğal halim. Yeni sanatçı adaylarına tavsiyem, yaptıkları işte kendileri olmaları. İşlerini aşkla yapsınlar ve özgür olsunlar. Müziği ve sanatı düşünsünler. Önemli olan müzikle var olmak ve sizlerle keyifli sohbetler yapmak." Konserde eski ve yeni şarkılarını seslendiren Arar, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.