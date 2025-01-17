Yeni şarkısının sözlerini kafede peçeteye yazdı

Popçu Irmak Arıcı, sözü ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı 'İlaç'ı piyasaya çıkardı. Duygu yüklü olan şarkısının hayranlarına ilaç olmasını dilediğini söyleyen Irmak Arıcı, "Yakın bir kız arkadaşım eski sevgilisi hakkında dertlerini bana anlattıktan sonra kafede oturup bir peçeteye yazdım bu şarkıyı" dedi. Şarkının klibi Taksim'de, Bedirhan Yeral yönetmenliğinde çekilirken aranjesini Kağan Kamitoğlu yaptı. Irmak Arıcı, artık yapımcı ve menajer olarak Murat Işılak ile çalışmalarını sürdüreceğini, kariyer planlamasını profesyonel olarak yürüteceğini açıkladı.