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Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 2026/27 sezonu heyecan verici bir açılış konseriyle başlıyor. 10 Aralık'taki konserde onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), genç piyanist İlyun Bürkev'e eşlik edecek. Müzikseverler, Rahmaninov'un 2. Piyano Konçertosu'nun yanı sıra, Weber ve De Falla'nın heyecan verici eserleriyle sezona coşkulu bir başlangıç yapacak. Lütfi Kırdar Asım Kocabıyık Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleşecek sezon, farklı dönemlerin ve müzik kültürlerinin zenginliğini buluşturan renkli bir program sunuyor.