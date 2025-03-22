Yeni single ile listelerde

Kısa sürede güçlü bir çıkış yakalayan Işıl Ayman, müzikseverleri yeni şarkısı 'Ağla Güzelim' ile buluşturdu. Kendine has ses rengi, yorumculuğu ve söz-müzik yazarı kimliğiyle de dikkat çeken sanatçı, bu kez slow Türkçe pop türündeki yeni şarkısını dinleyicileriyle buluşturuyor. Müzisyen bir aileden gelen Ayman, küçük yaşlardan itibaren müziğin içinde büyüdü. 'Böyle Sevmek Olmaz ki' ile dijital platformlarda büyük bir çıkış yakalayan ve müzik listelerinde adından söz ettiren genç sanatçı, bu kez ilk albümünün ilk single'ı ile de listelerde.