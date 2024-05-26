‘Yeni Türkiye’de büyüsem daha özgüvenli olurdum’

Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Koçyiğit, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfalılarla buluştu. Söyleşisine, "Çok mutluyum. İyi ki beni davet ettiniz" sözleriyle başlayan sanatçı, şöyle devam etti: "Birbirimizi anladıkça, birbirimize sevgimizi gösterebildikçe güzelleşiyor hayat."Oyunculuk macerasının başladığı Ses dergisi yarışması hakkında konuşan Koçyiğit, şunları söyledi: "O yarışmayı kazanarak sinemaya girdiğim yazıyor internette ama yanlış. Ben yarışmaya katıldım ama Ajda Pekkan kazanmıştı. İyi ki de kazanmış, o süper starların da starı..."Hollywood'dan yıllar önce teklif aldığını da belirten Koçyiğit, şöyle devam etti: "Bana teklifte bulundular. 16 yaşındaydım, babamı kaybetmiştim, cesaretim yoktu. Pişman değilim ama bugünün Türkiye'sinin yetiştirdiği bir genç kız olsaydım kendime daha çok güvenirdim."