Yeşim Ceren Bozoğlu: Türk, Kürt, mülteci fark etmez hepimiz insanız

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, deprem sebebiyle mültecilere karşı oluşturulan olumsuz algı üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu, 'mültecilere dair' başlığıyla yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı: "Allah yarattığına siyah, beyaz, Türk, Kürt, Suriyeli, mülteci demiyor. İnsan diyor. Dört kitap da aynı şeyi söylüyor. İnsan! Kurallar hepimiz için aynı. Hepimiz kardeşiz, insan kardeşiyiz, nokta.Bebeğin milliyeti olmaz, yaşlının ırkı olmaz, afete uğrayanın ırkı, dini, dili olmaz. Hepsinden sorumlusun, sorumluyuz. Eminim inancın var ve muhtemelen korkuyorsun. Kaynakların yetmeyecek diye kendine istiyorsun. Hayatta kalmak için kendini ve senden olanı kayırma gayretindesin. Ama Allah; insan ayırmaz. Çünkü o evrenlere sığmam, bir müminin kalbine sığarım diyor.Reddettiğin, ötelediğin, inkar ettiğin insan da O'nun kulu. Biliyorsun. Göz göre göre yanlış yaptığımızda hesap sorulmayacak mı zannediyorsun? Bu sınav iman sınavı. Sen sar sarmala, sen elinden geleni yap, ver ki korunasın. Yaratılanı seveceğiz, yaratandan ötürü.Sevmek korumak kollamak sahip çıkmak yanında olmak demek. Birbirimizden sorumluyuz. Vicdanının sesini aç. Kalbinle gör olanı. Her hak edişin bir bedeli var. Gel biz saran seven olalım. Bedeli ödeyen olalım. Bize rıza Allah'tan gerek. Onun yarattığına ayrımcılık yaptığında sence rızası olacak mı acaba? Uyanalım kardeşim, Allah rızası için."