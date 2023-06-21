Bodrum, bu yıl da tatilcileri hayal kırıklığına uğratıyor. Fahiş fiyatlar ve alt yapı sorunları nedeniyle tıkanan rögarlar, şehre inen domuzlar, atıklardan gelen pis kokular derken çirkin tabloya son olarak da bitmek bilmeyen yol çalışmaları eklendi.Göltürkbükü'nde başlayan ve bir türlü tamamlanmayan yol çalışması, tatilcileri canından bezdiriyor. Öte yandan bozuk yollar ciddi kazalara da neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde böyle bir yolda yaşanan kaza sonrası bir kişi hayatını kaybetti. Olay sonrası bölge halkı, alt yapı sorunlarıyla ilgilenmeyen Bodrum Belediyesi'ne "Yeter artık, her yıl aynı çile" diyerek isyan etti.