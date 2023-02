Yıldız Tilbe 7 bin TL’lik makyaj malzemesi aldı

Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir mağazadan alışveriş yapan şarkıcı, "Konserim var, makyaj malzemesi aldım. Elimdeki pakete 7 bin TL ödedim" dedi. Tilbe, gazetecilerin "Estetiğe bakış açınız nasıl?" sorusuna, "Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şeyi yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel" diye cevap verdi. Şarkıcı hayatında biri olup olmadığıyla ilgili de "Sevdiğim bir sürü kişi var. Kendimi, havayı ve suyu seviyorum. Aslında kendimi yeni sevmeye başladım. İnşallah bu durum artarak devam eder" diye konuştu.DAHA önce saldıran köpek gruplarının halk tarafından zehirlenmesi gerektiğini savunan ve sosyal medya hesabından bu yönde paylaşımlarda bulunduğu için eleştiri yağmuruna tutulan Tilbe, bu konu hakkında da şunları söyledi: "İnsan hayatı doğadaki bütün canlıların hayatından daha önemlidir. İnsan olmasaydı, apartmanlarda oturmazdık. Yapılmış yollarda yürümezdik. Dünyayı insan inşa eder ve insan güzelleştirir. Ama insanının kötüleştirdiği yerde insanın kendisi de dahil hiçbir yaşam hakkı ve şansı yoktur. Böyle olmasını istemiyorum. Ben insanlığı savunuyorum. İnsanlık her şeye sahip çıkar. Başkalarının ne düşündüğü de hiç umurumda değil."