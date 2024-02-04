Yıldız’dan yeni şarkı müjdesi

'Kalbimden Çıkmıyorsun' ile 3 milyonu geçen izlenmesiyle Trendler listesindeki başarısını devam ettiren Yıldız Tilbe, önceki akşam İstanbul'da bir mekanda 'de sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Tilbe 'Kalbimden Çıkmıyorsun'u hayranlarıyla beraber söyledi. Zaman zaman hayranlarıyla da sohbet eden ve stüdyoya girdiğini söyleyen sanatçı, sevenlerine yeni bir hit şarkısı daha olacağının müjdesini verdi. Tilbe; 10 Şubat'ta Bursa'da, 14 Şubat ve 23 Şubat'ta bir kez daha İstanbul'da sevenleriyle buluşacak.