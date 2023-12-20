Yılın son dizisi yılın son günü Atv’de

atv'nin yeni dizisi 'Yıldızlar Bana Uzak'ın yayın tarihi belli oldu. Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan, Bahadır İnce'nin yönettiği dizi 31 Aralık'ta saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizide Gürkan Uygun, Murat Daltaban, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir de rol alıyor.Dizinin kahramanları Kadir ve Aslı'nın aşkı zamana yenilecek bir aşk değildir. Ama Kadir, Aslı'nın babasının katili olarak hapse girer. Kadir'in tek amacı masumiyetini ispatlamaktır.