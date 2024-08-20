Yıllar sonra Zonguldak çıkarması

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit, Yeşilçam Film Günleri etkinliğinin özel konuğu olarak Zonguldak'a geldi. Etkinlik öncesi bir otelde gazetecilerle buluşan Koçyiğit, Zonguldak'ta olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Emeğin başkenti Zonguldak'a seve seve geldiğini, buradan güzel anılarla ayrıldığını anlatan Koçyiğit, "Yıllar önce Zonguldak'a bir kez daha gelmiştim. Yollar çok kötüydü, virajlıydı, toprak yollardı. Bu sefer çok konforlu bir yolculuk yaptık. Yollar düzelmiş, tüneller açılmış ve yol kısalmış. Gayet rahat geldik" dedi. Yıllar önce film çekimleri için geldiğinde maden işçileriyle tanışmak istediğini aktaran Koçyiğit, şunları söyledi: "Beni aşağıya indirmediler ama işçilerle öğle yemeği yemiştik. O günden beri ne zaman bir maden kazası haberi duysam kalbim çarpar. Hepimiz zor bir iş yaptıklarını biliyoruz. Helal olsun onlara, iyi ki varlar."