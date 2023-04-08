Zeynel Abidin Ağgül: ‘Ödül almamaya gayret ediyorum’

Hülya Koçyiğit, Film Gibi Hayatlar programında bu hafta fotoğrafçı Zeynel Abidin Ağgül'ü konuk etti. Ağgül, programda samimi açıklamalarda bulundu. Ödül almamaya gayret ettiğini söyleyen Zeynel Abidin Ağgül, "Verirlerse gitmiyorum, gitmemeye çalışıyorum ya da 'Bana vermeyin, ona verin' diyorum. Sergiyi de bir türlü kendime yakıştıramadım öyle söyleyeyim. Çok da sergi açılacak fotoğraflarım yokmuş gibi geliyor bana'' dedi. Kendisini sanatçı değil zanaatkar olarak görmeyi tercih eden Ağgül "Zanaatkar olmak çok güzel bir şey. Bize şimdi sanatçı falan diyorlar hâlâ içselleştirmiş değilim sanatçı olmayı. Yaptığım işi sanat olarak kabul etmeyi de içselleştirmiş değilim. Ama zanaatkar diyorsan orada süperim, tamam evet, tam bana göre. Zanaatta biraz esnaf var, biraz dostluk var, arkadaşlık var'' diye konuştu.