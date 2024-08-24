Zor günler geçiren İcardi kendini şımarttı: 52 milyonluk moral hediyesi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, koleksiyonuna yeni bir araç daha ekledi.Geçtiğimiz haftalarda eşi Wanda Nara ile 10 yıllık evliliğini bitiren ve zor günler geçiren ünlü futbolcu, 52 milyon TL değerinde dünyaca ünlü bir İtalyan markasının cip modelini satın aldı.Arjantinli yıldız, daha önce dünyanın en pahalı arabası olarak gösterilen ve sadece 3 adet üretilen 25 milyon Euro'luk otomobiliyle gündeme gelmişti. Icardi'nin garajında spor, arazi, şehir ve iş klasmanlarında 6 farklı otomobil daha bulunuyor.