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Giriş Tarihi: 23.9.2024

Zuhal’in aşkla imtihanı

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi ‘Karadut’ ilk bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. ‘Karadut’, hem kariyerine hem de ailesine yetişmeye çabalayan Zuhal’in aşkı tanıdığında yaşadığı büyük dönüşümü anlatıyor

Zuhal’in aşkla imtihanı
Başrollerini İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem) ve Şükrü Özyıldız'ın (Tayfun Karca) paylaştığı 'Karadut' başlıyor! Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.



TAYFUN'LA YOLLARI KESİŞİYOR
Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal bir gün Tayfun'la tanışır. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini kırmak isterken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in yemininin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarır.
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Zuhal’in aşkla imtihanı
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