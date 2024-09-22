Zuhal’in aşkla imtihanı

Başrollerini İrem Helvacıoğlu (Zuhal Erdem) ve Şükrü Özyıldız'ın (Tayfun Karca) paylaştığı 'Karadut' başlıyor! Kariyerinin zirvesinde bir kişisel gelişim uzmanı olan Zuhal Erdem, modern şehirli bir kadın gibi görünmesine rağmen üç kız kardeşi ve babasıyla yaşadığı evinde bambaşka biridir.Ettiği yemin yüzünden babası Çetin'in kurduğu düzen ve kuralların dışına çıkamayan Zuhal bir gün Tayfun'la tanışır. Tayfun'la kaderi sürekli kesişen Zuhal, duygularına karşı koymaya çalışır. Tayfun, Zuhal'in direncini kırmak isterken beklenmedik bir trajedi Zuhal'in yemininin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarır.