Zümrüt, Gülayşe’yi istemeye geldi, olaylar karıştı

'Ateş Kuşları'nın 8. Bölümünde Zümrüt, Gülayşe'yi ailesinden istemeye geleceğini telefonda söylerken, Yakup ise tüm konuşmaları duyup Barbaros'a haber verdi. Zümrüt, elinde çiçek ve çikolatayla Gülayşe'yi istemeye gitti. Zümrüt, Gülayşe'yi ağabeyi Ali'den istedi. Ali ise adaba uygun olsun diye Gülayşe'ye rızası olup olmadığını sordu.

Gülayşe tam cevap verecekken Barbaros şok içinde kapıda belirdi. Gülayşe'nin "Rızam var!" demesiyle Barbaros yıkıldı. Ali, Mercan ve Zıpkın kulaklarına inanamadı.

Zümrüt, memnuniyetle yüzükleri takarken Sabit, "Rızası yok!" diyerek eline aldığı tornavidayla Zümrüt'ün üstüne yürüdü. O sırada Zümrüt'ün adamı tetiği çekti. Barbaros, silahı gördüğü an kendini Sabit'e siper etti. Bölüm finalinde kurşunun Barbaros'a mı yoksa Sabit'e mi isabet ettiği ise merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 8. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.