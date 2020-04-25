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Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti

’da sahur için uyanan çocuğun zeytin yerken uykuyla imtihanı izleyenleri gülümsetti.Kuluncak ilçesinde ailesinin sahur yaptığı sırada yanına gelen 4 yaşındaki Rıdvan Ensar Yiğit de onlarla bir şeyler yemeye başladı.Uykulu olarak zeytin yemeye başlayan küçük çocuk, bu sırada olduğu yere uzanarak daldı. Çocuğun tekrar uykuya daldığı sırada çekirdek ise ağzından düştü, babasının kayıt ettiği o anlar izleyenleri gülümsetti. Daha sonra babasının ’hadi yemeğini ye’ demesi gözleri kapalı bir şekilde sofradaki zeytinleri alıp ağzına atan mini Rıdvan Ensar, sofrada yeniden

Giriş Tarihi: 25.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 13:15 ABONE OL
Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
Malatya’da sahur için uyanan çocuğun zeytin yerken uykuyla imtihanı izleyenleri gülümsetti.
Kuluncak ilçesinde ailesinin sahur yaptığı sırada yanına gelen 4 yaşındaki Rıdvan Ensar Yiğit de onlarla bir şeyler yemeye başladı.Uykulu olarak zeytin yemeye başlayan küçük çocuk, bu sırada olduğu yere uzanarak daldı. Çocuğun tekrar uykuya daldığı sırada çekirdek ise ağzından düştü, babasının kayıt ettiği o anlar izleyenleri gülümsetti. Daha sonra babasının ’hadi yemeğini ye’ demesi gözleri kapalı bir şekilde sofradaki zeytinleri alıp ağzına atan mini Rıdvan Ensar, sofrada yeniden uyudu.
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Sahurda çocuğun uykuyla imtihanı gülümsetti
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