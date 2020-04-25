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Yazıhan’da Ramazan gıda yardımı yapılıyor

’nın Yazıhan İlçesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımı yapıyor.Yazıhan Belediye Başkan Nevzat Öztürk, Ramazan ayı nedeniyle yaptıkları yardımlarla ilgili verdiği bilgide, “ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımlarımız sürüyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz ekiplerimiz Yazıhan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor” ifadelerini kullandı.Yazıhan Belediyesi olarak yaklaşık bir aydır maske, kolonya ve dezenfektan malzemelerinin ardından gıda yardımlarına da devam ettiklerini söyleyen Başkan Öztürk, “ Ramazan Ayı’nın ilk gününde de ekiplerimiz, ihtiyaç

Giriş Tarihi: 25.4.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 15:45 ABONE OL
Yazıhan’da Ramazan gıda yardımı yapılıyor
Malatya’nın Yazıhan İlçesi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımı yapıyor.
Yazıhan Belediye Başkan Nevzat Öztürk, Ramazan ayı nedeniyle yaptıkları yardımlarla ilgili verdiği bilgide, “ İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza Ramazan ayı nedeniyle gıda yardımlarımız sürüyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz ekiplerimiz Yazıhan Belediyesi olarak hazırlamış olduğumuz yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor” ifadelerini kullandı.
Yazıhan Belediyesi olarak yaklaşık bir aydır maske, kolonya ve dezenfektan malzemelerinin ardından gıda yardımlarına da devam ettiklerini söyleyen Başkan Öztürk, “ Ramazan Ayı’nın ilk gününde de ekiplerimiz, ihtiyaç sahibi kişilere hazırladığımız gıda kolilerini teslim ediyor. Ayrıca yardım kolisinin içerisine maske de koyarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi
Başkan Öztürk, Ramazan ayı boyunca ilçe genelindeki vatandaşlara gıda yardımında bulunacak olan ekiplerin ihtiyaç sahiplerinin 7-24 saat belediyenin telefonunu arayabileceklerini kaydetti.
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Yazıhan’da Ramazan gıda yardımı yapılıyor
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