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Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu

Türkiye’de korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, ’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.Korona virüs (Covid-19) salgınında tablo Türkiye’de son günlerde iyiye doğru giderken, virüsü yenerek sağlığına kavuşan hastalar da taburcu edilmeye devam ediyor. Malatya’da da Turgut Özal Tıp Merkezinde Covid-19’u yenerek sağlığına kavuşan genç kadın, sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ oyun havası eşliğinde oynayarak taburcu edildi.Virüse karşı mücadelede ön safta

Giriş Tarihi: 26.4.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 26.4.2020 16:30 ABONE OL
Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu
Türkiye’de korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı her geçen gün artarken, Malatya’da da iyileşen genç bir hasta sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ şarkısıyla oynayarak taburcu edildi.
Korona virüs (Covid-19) salgınında tablo Türkiye’de son günlerde iyiye doğru giderken, virüsü yenerek sağlığına kavuşan hastalar da taburcu edilmeye devam ediyor. Malatya’da da Turgut Özal Tıp Merkezinde Covid-19’u yenerek sağlığına kavuşan genç kadın, sağlık çalışanlarının ‘Erik Dalı’ oyun havası eşliğinde oynayarak taburcu edildi.
Virüse karşı mücadelede ön safta olan sağlıkçıların hastalarını iyileştirerek güle oynaya taburcu ettikleri anlar ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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Koronayı yendi ‘Erik Dalı’ eşliğinde taburcu oldu
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