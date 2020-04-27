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’da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı

’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.Kaza,Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ahmet B. idaresindeki 80 AR 286 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Giriş Tarihi: 27.4.2020 17:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 17:15 ABONE OL
Malatya’da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
Malatya’da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza,Turgut Özal Tabiat Parkı mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre; Ahmet B. idaresindeki 80 AR 286 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.Kazada araç sürücüsü yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Malatya’da otomobil takla attı: 1 ağır yaralı
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