Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Malatya Haberleri Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak

Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak

Yeni Malatyaspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.Futbolda virüs arası sürerken FIFA sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama üzerine gözlerin çevrildiği Yeni Malatyaspor Kulübü’nde sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan 10 futbolcu bulunuyor. Süper Lig ekibinin bu oyunculardan bazılarına yeni teklif götüreceği ifade ediliyor.Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Issiar Dia da bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:15 ABONE OL
Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak
Yeni Malatyaspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
Futbolda virüs arası sürerken FIFA sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama üzerine gözlerin çevrildiği Yeni Malatyaspor Kulübü’nde sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan 10 futbolcu bulunuyor. Süper Lig ekibinin bu oyunculardan bazılarına yeni teklif götüreceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Issiar Dia da bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu’nun sözleşmeleri sona erecek. Malatya ekibinde devre arasında Kasımpaşa’dan kiralanan Karim Hafez’in de sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA