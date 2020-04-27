Haberler Malatya Haberleri Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak

Yeni Malatyaspor sözleşmesi biten bazı oyuncularına yeni teklif yapacak Yeni Malatyaspor, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 10 futbolcusundan bazılarına yeni sözleşme teklif etmeyi planlıyor.Futbolda virüs arası sürerken FIFA sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu. Bu açıklama üzerine gözlerin çevrildiği Yeni Malatyaspor Kulübü’nde sözleşmesi mayıs ayı sonunda bitecek olan 10 futbolcu bulunuyor. Süper Lig ekibinin bu oyunculardan bazılarına yeni teklif götüreceği ifade ediliyor.Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda istenen verim alınamayan Issiar Dia da bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda

Giriş Tarihi: 27.4.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 10:15 ABONE OL