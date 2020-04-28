Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Malatya Haberleri Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor

’da maske dağıtımı devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası 200 kişilik ekip ile kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştırıyorlar. Yüzde yüz pamuktan üretilen maskeler paketler halinde vatandaşlara teslim ediliyor.Ekipler vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma durumunda kalanlar için de hijyen, mesafe kuralları ve maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar

Giriş Tarihi: 28.4.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 16:45 ABONE OL
Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor
Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez ve tüm ilçelerde, mahalle mahalle, kapı kapı dolaşarak evlere ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi korona virüs salgını sonrası 200 kişilik ekip ile kapı kapı gezerek, maskeleri vatandaşlara ulaştırıyorlar. Yüzde yüz pamuktan üretilen maskeler paketler halinde vatandaşlara teslim ediliyor.
Ekipler vatandaşlara evde kalmaları konusunda da uyarılarda bulunurken, sokağa çıkma durumunda kalanlar için de hijyen, mesafe kuralları ve maske takmaları konusunda çeşitli uyarılarda bulunuyorlar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya’da maske dağıtımı devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA