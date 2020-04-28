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’da silahlı kavga: 1 yaralı

’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Olay sonrası kayıplara karşılan zanlının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Öte yandan Başharık, Akpınar ve Paşaköşkü mahallelerinde de 3 iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:30 ABONE OL
Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
Malatya’da yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralı, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Olay sonrası kayıplara karşılan zanlının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Öte yandan Başharık, Akpınar ve Paşaköşkü mahallelerinde de 3 iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Kimsenin yaralanmadığı olaylarla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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Malatya’da silahlı kavga: 1 yaralı
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