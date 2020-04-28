Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Malatya Haberleri Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı

Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı

Ramazan ayının başlaması ile birlikte ’da vatandaşlar tel ve yassı kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturdu.Malatya’da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından olan yassı ve tel kadayıfa ilgiye korona virüs tehdidi de engel olmadı. Sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan vatandaşlar, kadayıf almak için uzun süre kuyrukta bekledi.Kadayıfçılar Çarşısında iftar öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar memnun. Korona virüs nedeniyle durgun bir süreçten geçtiklerini ancak Ramazan ayının başlaması ile birlikte işlerinin açıldığını ifade eden esnaflar, taleplere yetişmek için yoğun

Giriş Tarihi: 28.4.2020 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 12:45 ABONE OL
Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı
Ramazan ayının başlaması ile birlikte Malatya’da vatandaşlar tel ve yassı kadayıf almak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Malatya’da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından olan yassı ve tel kadayıfa ilgiye korona virüs tehdidi de engel olmadı. Sosyal mesafe kurallarına uyan ve maske takan vatandaşlar, kadayıf almak için uzun süre kuyrukta bekledi.
Kadayıfçılar Çarşısında iftar öncesi yaşanan yoğunluk nedeniyle esnaflar memnun. Korona virüs nedeniyle durgun bir süreçten geçtiklerini ancak Ramazan ayının başlaması ile birlikte işlerinin açıldığını ifade eden esnaflar, taleplere yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söylediler.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ramazan geldi kadayıfa ilgi arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA