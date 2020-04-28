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Yeni Malatyaspor mayısta toplanıyor

Yeni Malatyaspor’da bireysel çalışmalar sürerken, futbolculara mayısın ilk haftası için kampa hazır olun haberi gönderildi.Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftasında belirlenen bir tarihte ’da toplanacakları bildirildi.Verilen programlar doğrultusunda antrenman sahasını kullanan futbolcuların olası lig başlangıcına karşı kendilerini hazır tutmaya çalıştıkları ifade edildi.Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü’nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi

Giriş Tarihi: 28.4.2020 11:15 Güncelleme Tarihi: 28.4.2020 11:30 ABONE OL
Yeni Malatyaspor mayısta toplanıyor
Yeni Malatyaspor’da bireysel çalışmalar sürerken, futbolculara mayısın ilk haftası için kampa hazır olun haberi gönderildi.
Bir kısmı evinde, bir kısmı ise Nurettin Soykan Tesisleri’nde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı futbolcuların mayıs ayının ilk haftasında belirlenen bir tarihte Malatya’da toplanacakları bildirildi.
Verilen programlar doğrultusunda antrenman sahasını kullanan futbolcuların olası lig başlangıcına karşı kendilerini hazır tutmaya çalıştıkları ifade edildi.
Bu arada Yeni Malatyaspor Kulübü’nde son gelişmelerin değerlendirilmesi amacıyla teknik heyet ve yönetimin video konferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı ifade edildi.
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Yeni Malatyaspor mayısta toplanıyor
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