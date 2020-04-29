Malatya’da 2 PTT Şubesi hizmete açıldı

Malatya’da PTT’de yaşanan yoğunluk nedeniyle, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan 2 PTT Şubesi hizmete açıldı.Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezinde bulunan PTT Merkez binasına yoğun talep nedeniyle işlem yapmak için sırada bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturması nedeniyle, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak hizmete kapatılan Malatya PTT Merkez Müdürlüğü’ne bağlı Paşaköşkü PTT Şubesi ve Akpınar PTT Merkez Müdürlüğü’ne bağlı Yeşiltepe PTT Şubesi 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır” denildi.