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Suudi Arabistan’dan gelenlerin karantina süresi sona erdi

Giriş Tarihi: 29.4.2020 10:45 ABONE OL
Suudi Arabistan’dan gelenlerin karantina süresi sona erdi
Korona virüs salgını nedeniyle Suudi Arabistan’dan Türkiye’ye getirilen 336 kişinin Malatya’daki 14 günlük gözetim süresi sona erdi. Hiçbir sağlık sorunu yaşamayan Türk vatandaşları, bugün kaldıkları öğrenci yurdundan otobüslerle memleketlerine uğurlandı.
Yeni tipi korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte dünyanın birçok farklı noktasında bulunan Türk vatandaşları Türkiye’ye getirildi. 14 Nisan tarihinde de Suudi Arabistan’da bulunan Türk işçiler ve öğrenciler özel uçakla getirildikleri Malatya’da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı.
Bu süre zarfında tüm ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, 14 günlük gözetimin ardından bugün sabah saatlerinde AFAD’ın koordinasyonu ile memleketlerine uğurlandı. Karantina süresince hiçbir sorun yaşamadıklarını ve çok iyi ağırlandıklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm yetkililere teşekkür etti.
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Suudi Arabistan’dan gelenlerin karantina süresi sona erdi
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