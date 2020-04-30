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Bölgede en fazla araç ’da

Giriş Tarihi: 30.4.2020 12:30 ABONE OL
Bölgede en fazla araç Malatya’da
Bölgede en fazla araç 178 bin 475 rakamı ile Malatya’da bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iller arasında Malatya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 178 bin 475 oldu.
Malatya’yı 127 bin 906 araç sayısı ile Elazığ takip etti.
Bingöl’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 17 bin 158, Tunceli’de trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 9 bin 407 oldu.
Bu arada, Türkiye’de Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
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Bölgede en fazla araç Malatya’da
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